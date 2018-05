O Secretário de Saúde, Dr. Juarez Teixeira, conforme anuncio realizado em dezembro de 2017, quando da inauguração do Centro Materno Infantil – um de seus projetos à frente da Secretaria – confirmou nesta segunda-feira, dia 21, seu desligamento do cargo.

Médico aposentado, com mais de 50 anos de serviços prestados à comunidade caçapavana, Dr. Juarez disse que vai se dedicar mais à família, viagens e projetos pessoais e que entrou para o governo para auxiliar o município e a equipe do prefeito.

– Gostaria de agradecer a nossa equipe da Saúde, que tem desempenhado um excelente papel nesta pasta de tamanha importância para todos caçapavanos, aos servidores da saúde que trabalham em diferentes postos, a equipe de secretariado e ao prefeito, que me confiaram esta missão – disse o Secretário, que fará uma visita aos ESFs, Secretarias e Policlínica para agradecer aos funcionários

Além da Inauguração do Centro Materno, Dr. Juarez mencionou algumas conquistas que ocorreram ao longo de sua gestão:

– Nós fizemos a reformas de todos os ESFs, aquisição de uma van para o transporte de pacientes, conseguimos mais um carro para auxiliar no trasnporte da secretaria e uma ambulância (através de emenda) – disse o Secretário.

Centro Materno

Mais de R$70 mil foram investidos no local, que atende especialidades como obstetrícia, pediatria, fonoaudiologia, nutrição, enfermagem e conta com triagem, ambulatório, sala de amamentação e de fraldário.

– Eu penso que quando se fala em saúde pública, tem algumas coisas que a gente não consegue resolver, a primeira é que vivemos num país de terceiro mundo, pobre, com problemas em toda a rede de saúde. E nós vivemos no Estado do Rio Grande do Sul, estado falído, que admite com frequencia que não pagará a Prefeitura e os Hospitais dificultando ainda mais nosso atendimento – disse o Secretário na inauguração do Centro, quando, falou dos números alcançados em 2017, do valor investido em saúde no Município e de que deixaria a pasta no primeiro semestre de 2018.

Comunicação da Prefeitura