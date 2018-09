O Juiz Diego Carvalho Locatelli, titular da 2ª Vara Judicial de Caçapava do Sul, homologou e converteu em

flagrante a prisão preventiva de dois homens, pela prática de possível crime de abigeato ocorrido neste Município. Os fatos ocorreram na madrugada desta sexta-feira, dia 14, na localidade de Passo dos Enforcados.

Na decisão do Magistrado constou o seguinte:

“A ordem pública é posta em risco considerando a gravidade em concreto do delito, notadamente o número de cabeças de gado, o que constitui expressivo prejuízo à vítima, bem como as circunstâncias em que o delito fora cometido, dado o concurso de pessoas e a prática em período noturno e em local ermo, além da quebra de confiança pelo conduzido, que labora para a vítima.



Ademais, esse tipo de delito exige atuação mais enérgica pelo Poder Judiciário, considerando todas as suas consequências para a economia local, assim como para consumidores, porquanto é cediço que a carne animal

clandestina é comumente comercializada sem observância das normas sanitárias.



Em relação ao conduzido, acrescenta-se ao quadro que fora condenado à pena de reclusão, em processo sem trânsito em julgado; há recebimento de denúncia em processo em trâmite, no qual apura-se a venda de carne bovina de origem desconhecida e sem condições sanitárias. O conduzido não é, portanto, calouro no mundo da ilicitude, revelando periculosidade social, bem como indícios de que praticava abigeato em outras ocasiões.”

NOTÍCIA RELACIONADA

Animais furtados são recuperados e dois homens presos



Foto: PCRS /Divulgação