Desde segunda-feira (13), os cidadãos de baixa renda que têm processos tramitando na Justiça Federal em Cachoeira do Sul estão podendo contar com o serviço de assistência judiciária voluntária, prestado pelos alunos do curso de Direito da Antônio Meneghetti Faculdade. Os atendimentos são realizados a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, das 14h às 17h, na sede da instituição.

O serviço é realizado por alunos do nono e do décimo semestre e conta com a supervisão de um professor. Para receber a assistência, o interessado tem que comprovar renda mensal não superior a três salários mínimos (R$ 2.862,00). O atendimento é realizado por ordem de chegada, limitado a cinco consultar por tarde.

O prédio da Justiça Federal em Cachoeira do Sul fica localizado na Av. Brasil, 600, centro do município.