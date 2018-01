Justiça marca audiência do caso da professora agredida

Está marcada para a quarta-feira, dia 31, no Fórum local, a audiência do caso da professora agredida por mãe e avó de aluno em uma escola municipal. A sessão é fechada para o público devido ao sigilo do caso.

A docente prestará depoimento e esclarecimentos no procedimento judicial que apura a agressão sofrida por ela no dia 25 de agosto de 2017. Após o episódio a criança foi transferida de escola.

Na ocasião, a Secretaria de Educação emitiu uma nota oficial sobre o acontecimento no site da Prefeitura e denunciou ao Ministério Público.

A professora que atua há mais de 20 anos na escola foi agredida dentro da instituição. Segundo a direção “a mãe e a avó do aluno teriam chegado na escola descontroladas, a avó teria dado um tapa na cara da professora, e a mãe do aluno arremessou um grampeador que acertou a educadora, tendo, as duas, em seguida, avançado contra a professora.”

Conforme a nota, a professora informou que o motivo da agressão teria sido por causa de R$10 reais que ela pediu para os alunos levarem para a compra do presente de Dia dos Pais.

– A família enviou o dinheiro, mas no dia que foi entregue a placa, o aluno faltou, tendo recebido somente na segunda-feira seguinte à data comemorativa, mas a criança perdeu o presente.

A mãe entrou na escola nos ameaçando e me agrediu, relatou a professora na época.