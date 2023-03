Centro Judiciário de Solução de Conflitos é instalado em Caçapava

Os CEJUSC realizam sessões e audiências de conciliação e de mediação, além de prestarem atendimentos e orientações. Iniciativa da instalação no município partiu da diretora do Fórum, juíza Bárbara Saraiva

A Comarca de Caçapava, que inclui também o município de Santana da Boa Vista, agora conta com um Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). O ato de instalação ocorreu na noite de quarta-feira, dia 08, no Fórum, e contou com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, do corregedor-geral da Justiça, desembargador Giovanni Conti, e da diretora do Foro, juíza Bárbara Pereira Saraiva.

Estes Centros realizam sessões e audiências de conciliação e de mediação, a cargo de conciliadores e mediadores, e prestam atendimentos e orientações aos cidadãos. Eles devem abranger três setores: o pré-processual, o processual e o de cidadania. Qualquer pessoa pode procurar o CEJUSC e solicitar o agendamento de uma sessão de conciliação ou de mediação. Os serviços são gratuitos.

Em sua fala, a desembargadora Iris Nogueira enfatizou que há um aprimoramento e estruturação dos CEJUSC em todo o Estado, contribuindo para estimular uma cultura de paz na sociedade e reduzir o volume das ações judiciais.

– Desejo que o CEJUSC de Caçapava tenha pleno êxito em oferecer atividades de cidadania à população, disseminando a cultura da paz e promovendo uma integração ainda maior do Judiciário com a comunidade a qual serve – declarou.

O desembargador Giovanni Conti destacou a importância dos CEJUSC no contexto da sociedade.

– A solução de conflitos antes da fase processual é uma forma de resolver os problemas das pessoas, sendo incentivado pelo nosso Judiciário – afirmou.

A juíza Bárbara Saraiva, de quem partiu a iniciativa de ter o CEJUSC na Comarca, agradeceu a instalação do Centro.

– É uma honra representar, aqui no município, um Judiciário que é referência em todo o Brasil na sua produtividade, acreditando também na importância da mediação e da conciliação – disse.

Acompanharam a solenidade o prefeito Giovani Amestoy (PDT); o presidente da Câmara, vereador Silvio Tondo (PP); Fátima Haag de Moraes, representando a Defensoria Pública; e o presidente da Subseção da OAB em Caçapava, Antônio Almeida Filho, dentre outras autoridades.

Com informações da Imprensa Prefeitura e da Imprensa Câmara

Foto: Imprensa Prefeitura