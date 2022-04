Promotoria divulga inscrições homologadas para seleção de estagiários

A Promotoria de Justiça de Caçapava divulgou na segunda-feira, dia 18, a lista de inscrições homologadas no processo seletivo de estagiários de nível médio para atuarem junto ao órgão. No mesmo documento, que está disponível em mprs.mp.br/concursos/estagiario/comarcas/13/, constam as informações de data e local das provas, que serão realizadas na próxima segunda-feira, dia 25, no Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro, às 14h. Cada candidato deverá estar no local com 15 minutos de antecedência, portando o comprovante de inscrição, um documento de identidade oficial com foto e canetas esferográficas de tinta azul ou preta.

Foto: arquivo Gazeta