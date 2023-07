Promotoria seleciona estagiários em Caçapava

A Promotoria de Justiça de Caçapava está com dois editais de seleção abertos, para provimento de uma vaga de estágio em nível superior e de uma vaga de estágio em nível médio. As inscrições podem ser feitas até às 16h da próxima quinta-feira, dia 13, exclusivamente através do envio da documentação necessária para o e-mail mpcacapava@mprs.mp.br.

Para o estágio de nível superior, é necessário estar cursando, no máximo, o 9º semestre de cursos de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito, em instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Estado; estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e ter, no mínimo, 16 anos. A aplicação da prova está prevista para o dia 17.

Já para o estágio de nível médio, é necessário estar cursando o 1º ou o 2º ano na rede pública estadual, em instituição de ensino conveniada com o Ministério Público do Estado; estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e ter, no mínimo, 16 anos. A aplicação da prova está prevista para o dia 17, à tarde.

Maiores informações sobre os dois processos seletivos podem ser obtidas em https://bit.ly/3O2wp8j.