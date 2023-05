Réu é condenado pelo homicídio de Rafael Vivian

O acusado pelo homicídio do biólogo Rafael Bitencout Vivian, ocorrido em 2013, foi condenado a 13 anos e nove meses de prisão, em regime inicial fechado. O julgamento ocorreu ontem, dia 18, no Fórum de Caçapava. O réu confessou ter atirado na vítima e alegou legítima defesa.

Rafael foi morto com cinco tiros na noite de 26 de maio de 2013, por volta das 20h, na Rua Luiz Coelho Leal, na Vila Sul. Ele tinha 37 anos, era casado e, à época, estava à espera do terceiro filho. O biólogo integrava o grupo de escoteiros Clareira da Mata e já havia trabalhado no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Caçapava, e como assessor parlamentar do vereador Luis Fernando Torres (PT).

Foto: Heron Freitas