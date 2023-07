Reunião discute a elevação de entrância da Comarca de Caçapava

Uma comitiva com representantes de Caçapava e de Santana da Boa Vista participou de uma audiência, na quarta-feira, dia 19, na Corregedoria-Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro foi pleitear a elevação de entrância da Comarca que abrange os dois municípios de Inicial para Intermediária.

A reunião foi conduzida pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Giovanni Conti, e pela juíza-corregedora Geneci Ribeiro de Campos, e contou com a presença do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, do promotor Gabriel Munhoz Capellani, e do juiz da 2ª vara da Comarca de Caçapava, Frederico Ribeiro de Freitas Mendes.

Lamachia manifestou total apoio à solicitação, destacando a importância da garantia das entidades e da sociedade civil na busca por melhorias na prestação jurisdicional. Ressaltou, também, que números, argumentos e informações permitirão à Corregedoria fazer uma análise criteriosa para fornecer condições mais eficientes de atendimento à sociedade.

O presidente do Legislativo de Caçapava, Silvio Tondo (PP), defendeu a necessidade de elevação da entrância para aprimorar o fluxo de trabalho no Foro, garantindo maior tranquilidade aos magistrados, à Defensoria Pública, aos servidores e, principalmente, às comunidades de Caçapava e de Santana.

O presidente da subseção da OAB dos dois municípios, Antônio Almeida Filho, falou sobre as dificuldades enfrentadas, sobretudo pelo elevado volume de processos, e a importância de melhorar o acesso à Justiça para a comunidade local. De acordo com ele, a elevação de entrância traz um impacto positivo, beneficiando os magistrados, que permaneceriam mais tempo na Comarca, bem como os jurisdicionados e todas as pessoas que dependem do Judiciário, garantindo o melhor andamento dos processos e assegurando direitos, além de proporcionar vantagens aos servidores.

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) reforçou que a mobilização de forças de Caçapava e Santana demonstra a importância da elevação de entrância da Comarca para os munícipes e para a Justiça. Ele enfatizou o apoio do Município ao movimento, em busca de melhorias no sistema judiciário.

Informações e foto: Daniel Miranda/Imprensa Câmara