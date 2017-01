Ladrão fica entalado em chaminé de residência em São Sepé

Uma cena um tanto inusitada foi registrada nesta quarta-feira, 25, no Bairro Pontes, em São Sepé. Um ladrão ficou entalado na chaminé de uma lareira ao tentar furtar uma residência localizada na Rua Expedicionário Cecil Soares. A informação foi publicada pelo site O Sepeense.

De acordo com informações de populares, o ladrão subiu o telhado, entrou pela chaminé, mas ficou trancado na saída da estrutura. Sabendo que não conseguiria sair do local, o ladrão começou a gritar por socorro. O imóvel era monitorado por sistema de alarme e os vizinhos chamaram a polícia. Não havia ninguém na casa no momento em que o indivíduo invadiu o local. Um rapaz que estava perto da residência e ouviu o pedido de socorro disse que foi ameaçado de morte pelo ladrão caso chamasse a polícia.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Brigada Militar foram até o local. Com a ajuda de uma corda, um policial civil e um bombeiro conseguiram retirar o indivíduo de volta pelo telhado. O ladrão disse que estava machucado. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

O indivíduo é Tiago Silveira da Trindade, conhecido como “Tiago Papa Laranja”. Ele, que tem diversas passagens pela polícia, estava foragido. Ele será encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

Fonte: O Sepeense