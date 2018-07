Aproveitando a intensa agenda de viagens, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, e o presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, estiveram presentes na subseção de Caçapava do Sul, na sexta-feira (13), para estreitar o contato com a advocacia e a direção das subseções locais. Na ocasião, os dirigentes visitaram a Delegacia de Polícia, o Fórum, a sede da subseção da OAB.



O delegado Fabrício Conceição apresentou as dependências ao presidente da seccional gaúcha e se mostrou à disposição para o diálogo e ao aprimoramento do trabalho conjunto em prol da cidadania. No fórum, os juízes Diego Locatelli e Julio de Almeida, respectivamente da 1ª e 2ª Vara Judiciais, apresentaram aos dirigentes o seu esforço e sua gratidão por receberem os dirigentes representantes da advocacia brasileira e gaúcha.

“O que encontramos em Caçapava do Sul, hoje, foi um trabalho de gestão e contato da OAB com as instituições. A delegacia tem uma sala da OAB, isso é um exemplo para todo o Estado. Além disso, se encontra organizada e em pleno funcionamento”, destacou Breier. “Isso é um exemplo do trabalho do presidente da subseção, Antônio Dias de Almeida, pois realiza a missão institucional da OAB, que é o diálogo e a aproximação”, pontuou Breier. “Em Caçapava vimos a importância e a diferença que faz a aproximação através do diálogo. A subseção está de parabéns”



O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, agradeceu o carinho e enfatizou a saudade que sente do Rio Grande do Sul. “Me deixa muito honrada a recepção de todos. Gostaria de transmitir meu abraço ao meu grande parceiro e ex-presidente da subseção, aqui presente, Aldo Azevedo da Silva. Também parabenizo o presidente Antônio, pois a integração promovida com o Judiciário, Ministério Público e a Polícia é algo marcante, e, sem essa integração, quem acaba pagando é a própria cidadania. Nós trabalhamos sempre em prol da cidadania”, asseverou Lamachia.

Compareceram às visitas: o presidente da subseção de Caçapava, Antônio Dias de Almeida; a secretária-geral, Patricia Pereira; o tesoureiro, Rodrigo Carvalho Chaves, bem como o secretário de planejamento do município, Flávio Monteiro.













Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da OAB/RS