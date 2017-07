Lançamento do Projeto XIRÊ-DUN

Em Bagé, lançamento ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura (Foto: Rodrigo Sarasol/PMB)



“Xirê-Dun”, que no vocabulário Yorubá, significa festa negra, tem como intuito a formação de grupos de artistas da região do Pampa gaúcho, com foco na pesquisa e difusão da cultura negra. Os municípios participantes são Bagé, Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Santana do Livramento

Com o tema “A dança celebra a história dos negros do Pampa”, serão oferecidas oficinas, workshops e seminários com a temática no contexto tradicional e contemporâneo. As etapas de circuito de dança, oficinas e seminários devem iniciar no mês de julho, ainda sem datas definida.

A etapa final será na cidade de Santana do Livramento, onde será realizado um festival com a produção e apresentação do que os participantes realizaram ao longo do período.



Mais informações no site http://www.xiredun.com.br/