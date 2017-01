Larva do mosquito da dengue é encontrada no centro da cidade

A Vigilância Sanitária está em alerta após encontrar uma larva do mosquito da dengue na região central de Caçapava.

De acordo com Luiz Ilha, responsável pela Vigilância em Saúde, a larva foi encontrada na rodoviária, em uma das 50 armadilhas que a defesa civil tem espalhadas pelo município. Além de pontos estratégicos, como oficinas, floriculturas e lava-jatos.

“Como medida estamos fazendo a delimitação do foco em uma área de mais de 24 quadras desde terça-feira, dia 17, mas é preciso a colaboração de todos para que o mosquito não se prolifere e que cause a doença em nossa cidade”, disse Ilha.

Ele recomenda para que as pessoas recebam os agentes – identificados com camiseta azul, colete e crachá – em suas residências e que não deixem água parada, local onde o mosquito deposita seus ovos.

“Acreditamos que, por ter sido encontrado na Rodoviária, o mosquito tenha vindo dentro de um ônibus, pois o transporte passa por locais de foco da dengue no Estado. Vale ressaltar que a presença dele não signifique que haja a doença, mas é preciso ação rápida para que isto não ocorra”, completou Luiz.

COMO PREVENIR?

Ainda não existe vacina ou medicamentos contra dengue. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção pra aqueles que dormem durante o dia (por exemplo: bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos).