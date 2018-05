Município foi emancipado em 09 de maio de 1882 (Foto: Arquivo/Panorama Lavrense)

• 01 de maio- Mulheres na Praça, com mateada e o ônibus lilás, com atendimento ao público, a partir das 15h, na Praça das Bandeiras. (Promoção: SMAS, EMATER, Câmara de Vereadores e STR)



• 02 de maio- Mulheres no campo, o ônibus lilás na comunidade das Três Vendas, a partir das 8h30, no Centro Comunitário (abrange as comunidades: Tabuleiro, Mantiqueira, Rincão dos Soares e Rincão dosSaraiva). (Promoção: SMAS, EMATER, Câmara de Vereadores e STR)

• 03 de maio- Atividades do ônibus lilás no Bairro Dr. Breno Bulcão; atividades no CRAS, a partir das 8h30 e na quadra poliesportiva, às 14h. (Promoção: SMAS, EMATER, Câmara de Vereadores e STR)

• 04 de maio- Mulheres empreendedoras e rurais, uma homenagem as mulheres que empreendem na agroindústria e no artesanato rural, às 14h, no Auditório do Instituto Estadual de Educação Dr. Bulcão. (Promoção: SMAS, EMATER, Câmara de Vereadores e STR)

• 04, 05 e 06 de maio- Rodeio Municipal, na Pista de Rodeios João Carlos Saraiva- Promoção da Associação Tradicionalista José Benito Chiappetta e apoio da SECTICCE.

• 05 de maio- Abertura Oficial do Rodeio Alusivo aos 136 anos de Lavras do Sul, às 13h30, na Associação Tradicionalista José Benito Chiappetta.

• 08 de maio- Festa na Praça das Bandeiras, com Banda Indústria Musical, a partir das 21h. Promoção: Loja Becker e apoio da SECTICCE.

• 09 de maio:

8h- 2º Torneio do Comércio, no Ginásio Municipal Fernando Pellizzer Teixeira. Promoção: Sociedade Esportiva Independente e apoio da SECTICCE;

8h30- Hasteamento das Bandeiras, na Praça das Bandeiras;

18h- Festa com as Bandas Integração Musical e Os Benites, na Praça das Bandeiras.

• 11 e 12 de maio- 8ª Edição do Festival Ourodança, no Ginásio Municipal Fernando Pellizzer Teixeira- Promoção do Grupo Vem Dançar e apoio da SECTICCE.

• 13 de maio: Veloterra- Promoção do Bloco Vira Lata e apoio da SECTICCE (Local: Aviação).

• 14 de maio: Prova Prefeito Mirim. (Promoção: SMED)

• 19 de maio- Noite de Poesia e Seresta, às 20h, no Clube Comercial.

• 22 de maio- Show Baile com Gaúcho da Fronteira, às 20h, no Espaço de Eventos Rui Elem Teixeira, Praça das Bandeiras. Projeto “Música na Estrada”, CMPC Celulose Riograndense em parceria com a SECTICCE.

• 24, 25 e 26 de maio- Feira do Livro, no Clube Comercial (SECTICCE e SESC).

• 27 de maio- Grande Prêmio Lavras do Sul- Corrida de Galgo, na Vila Hípica Alexandre Silveira. Promoção: Galgueiros de Lavras e apoio: SECTICCE.

• 31 de maio- Dia do Desafio – Organização SECTICCE e SESC.