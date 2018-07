O CTG Querência das Lavras homenageia o poeta e compositor Paulo Teixeira de Souza, o Gujo Teixeira, pelos 20 anos de sucesso da música “Batendo Água”.

A homenagem será realizada no sábado, dia 07, às 19h30, no Restaurante do Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul. Será servido churrasco, pirão com carne de ovelha,feijão campeiro, arroz e saladas ao custo de R$ 25.00.



Natural de Porto Alegre e radicado em Lavras, Gujo Teixeira atua como compositor e poeta em festivais nativistas há 25 anos. Possui mais de 400 composições de sua autoria, muitas delas premiadas em diversos festivais do Estado.

Publicou diversos livros envolvendo poesia, música e fotografia, que retratam a cultura e as tradições do homem do campo do Rio Grande do Sul.