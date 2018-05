O governo do Estado divulgou a relação dos contemplados no sorteio da série 065 do programa Nota Fiscal Gaúcha, realizado no final de abril. Desta vez os contemplados no sorteio na região estão localizados em Bagé

(oito pessoas), Lavras do Sul e Hulha Negra (com uma pessoa contemplada em ambas as cidades).

O prêmio principal (R$ 300 mil) foi para um morador de Santa Maria. Também ocorreram três sorteios de R$ 5 mil cada, outros 300 com valores individuais de R$ 1 mil e outros 500 que receberão R$ 500,00 cada.

O Estado não divulga publicamente o valor que cada sorteado recebe – a Secretaria Estadual da Fazenda entra em contato com os contemplados pelo e-mail cadastrado no site do programa. O Caminho da Luz realiza a divulgação à comunidade regional da relação dos contemplados.

O NFG possibilita que os cidadãos indiquem entidades de sua preferência nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde para receber recursos – gerados por meio de pontuação nas compras dos contribuintes, que ainda concorrem a prêmios em dinheiro. No caso do Caminho da Luz, os valores repassados trimestralmente auxiliam na prestação dos serviços realizados à comunidade regional de forma gratuita pela Escola de Educação Especial, Clínica e Oficinas.

Contemplados em Bagé no sorteio da Série 065 do NFG

Amanda Acosta Paciello

Cristian Oliveira Gasparoni

Cristina Macedo Mendonca

Deivid Jardim Davila

Jean Oliveira Silveira

Joel Goulart Dias

Maria Margareth Barcelos Leite

Warner Bento

Hulha Negra

Carolina Barbosa De Medeiros

Lavras do Sul

Marta Rejane Soares Ferreira