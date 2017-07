Leilões do DetranRS oferecem 1,6 mil veículos e sucatas em julho

O Detran/RS promove, neste mês, três leilões reunindo sucatas e veículos de 15 Centros de Remoção e Depósitos (CRDs) do estado. No total, serão oferecidos 1.619 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem; e veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

No próximo dia 13, o leilão será em Porto Alegre, com 479 bens para arremate. No dia 20, é a vez de Novo Hamburgo, com a oferta de 579 itens. Por fim, dia 27 ocorre leilão em Lajeado, com 561 veículos e sucatas.

Veículos com documentação

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deve apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

Sucatas

A compra de sucatas somente pode ser feita por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran.

O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados, bem como os endereços dos locais de visitação dos bens, pode ser conferido no site do Detran/RS, em Serviços e Informações, no link Leilões Veículos.

Com informações e foto da Ascom DetranRS