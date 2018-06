O documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir do dia 1º de julho – Foto: Divulgação Detran

Com a chegada do mês de junho, o Detran alerta aos proprietários de veículos com placas de final 7 e 8 para o vencimento do licenciamento 2017. O documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir do dia 1º de julho.



O proprietário deve quitar, além do IPVA, o seguro obrigatório (DPVAT), a taxa de expedição do CRLV (Certificado de Registro e de Licenciamento do Veículo) e multas vencidas, se houver. Caso tenha pago o IPVA e ainda não tenha recebido o documento, o proprietário deve primeiro verificar se quitou todos os itens que compõem o licenciamento, ou ainda, se há algum processo pendente. É possível consultar a situação do veículo no site do DetranRS, informando a placa e o número do Renavam.



Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido no final de abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para as placas de final 1, 2 e 3, o prazo expirou em 30 de abril e para as placas de final 4, 5 e 6, em 31 de maio. Para as placas de final 9 e 0, o documento 2017 tem prazo até até 31 de julho.



O Detran alerta que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH, além de remoção do veículo a depósito, até a regularização.



Para mais informações e dúvidas, o proprietário pode entrar em contato pelo Disque Detran no 0800.5103311 ou, se estiver ligando de celular ou de fora do Estado, para 3288.2000. Você também pode encaminhar e-mail para o Fale Conosco do site ou pelo Facebook.



Aviso pelo celular

O proprietário de veículo pode ser avisado por email ou mensagem de celular quando o documento for emitido. Basta cadastrar-se na Central de Serviços do DetranRS. O cadastro é feito pelo site do DetranRS ou baixando o aplicativo na App Store e Google Play.