Líder do Governo faz levantamento das condições das estradas

O vereador Paulo Pereira (PDT), Líder do Governo na Câmara, realizou na quinta-feira, dia 09, levantamento das condições das estradas em sete regiões do interior. Em todas as localidades vistoriadas a situação é precária conforme o parlamentar.

Paulo Pereira identificou vários pontos que precisam de reparos, como a estrada que vai da Coxilha de São José passando pelo Cemitério da Cruz e nas estradas da Chácara Queimada, Chácara dos Pinheiros, Rincão da Salete, do Tarumã, da Boa Vista e na estrada do Carajá onde foi constatado que a ponte necessita de reforma.

Segundo a Assessoria de Imprensa, o vereador informou que já encaminhou um relatório da vistoria ao secretário de Obras Paulo Henriques, que colocou na pauta de serviços dizendo que dentro de poucos dias as máquinas estarão trabalhando nas localidades.

(Foto: Imprensa/Câmara)