Luciano Machado assume a coordenação-geral da Famurs

Ex-diretor executivo do PP será o braço direito de Salmo Dias no comando da entidade

O advogado Luciano Machado, 42 anos, é o novo coordenador-geral da Famurs. Ele será o braço direito do presidente Salmo Dias, no comando da entidade ao longo da gestão 2017/2018. Luciano assume a função com o objetivo de auxiliar o prefeito de Rio dos Índios a fazer uma “gestão de resultados”. “Minha expectativa é desenvolver um trabalho com comprometimento e seriedade”, ressalta. Antes da Famurs, exercia a função de diretor-executivo do Partido Progressista (PP).

Natural de Caçapava do Sul, é formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade da Região da Campanha (Urcamp), de São Gabriel, e tem pós-graduação em direito constitucional pelo Centro Universitário Franciscano (Unifra), de Santa Maria. Filiado ao PP há 25 anos, Luciano começou sua trajetória na política como vereador da sua cidade natal em 1996. Depois, trabalhou como secretário-geral da prefeitura e chefe de gabinete da presidência da câmara de vereadores.

Em Porto Alegre, foi assessor jurídico do Banco Regional de Desenvolvimento do Estado (BRDE) e assessor especial da Casa Civil, no Governo Yeda. Em 2012, assumiu a função de diretor-executivo do PP. No ano seguinte, voltou para Caçapava do Sul, onde atuou procurador-geral do município de Caçapava do Sul, cargo que ocupou até 2014, quando retornou à direção-executiva da sigla. É casado com Elenice Oliveira e possui três filhos: Matheus, de 23 anos, Davi, 7, e Luiza, 2.

Famurs

15.07.2017 – 19h09min