Made in Caçapava: Fábrica de botas conquista mercado gaúcho e catarinense

Em 1993 o empresário caçapavano Joirce Almeida abriu sua fábrica de botas em Canoas, na grande Porto Alegre. Depois de altos e baixos resolver voltar a terra natal e instalar sua fábrica na Vila Batista, com o filho Leonardo Teixeira, 23 anos.

As botas, botinas, guaiacas e cintos começaram a ser vendidos todos os finais de semana nos rodeios em Caçapava e no Estado.

Os produtos de qualidade confeccionados artesanalmente na cidade ganhou o mercado nacional quando Leonardo passou a usar as redes sociais e o site de vendas Mercado Livre.

– Estávamos vendendo somente direto ao consumidor, mas neste ano, as Botas Imperador iniciou uma nova fase. Mudamos a fábrica para um espaço maior (Av. Santos Dumont) e agora temos 16 representantes no RS e SC. Nosso objetivo é estar presente nos 496 municípios gaúchos até o final deste ano – disse Leonardo.

Segundo o jovem empresário, o carro-chefe da marca são os produtos campeiros. No entanto, a Imperador trabalha na produção de calçados no estilo urbano.

– Acredito que nossos calçados fazem sucesso devido a qualidade. São feitos em couro com impermeabilização de até quatro horas (sem passar água). Além disso, tem um ano de garantia e temos o compromisso de sempre entregar o produto na data agendada com o cliente – declara.

Neste final de semana as Botas Imperador estarão levando o nome de Caçapava no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria.

Para conhecer os produtos da empresa visite a página no Facebook (facebook.com/botas.imperador) ou através do WhatsApp (55) 9 99087818.