Mais de 3 mil vagas para técnico em agronegócio são abertas pelo Senar

Novas vagas de curso a distância de técnico de nível médio em agronegócio foram abertas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Estão disponíveis 2.020 vagas gratuitas, com duração de dois anos e apoio presencial em todas as regiões do País.

Para se inscrever, é preciso ter concluído o ensino médio e ser agricultor familiar ou de propriedade de médio porte, agente de assistência no Programa Rural Sustentável do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ter vínculo com empresas do setor ou órgãos credenciados no Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar.

As vagas ficam abertas até 9 de fevereiro, no site do Senar. De acordo com o Mapa, os interessados poderão acessar os conteúdos pela internet, tanto material para imprimir quanto videoaulas. Apenas 20% do conteúdo serão ministrados de forma presencial.

Fonte: Ministério da Agricultura

Foto: Pixabay