Mais de 50 cachorros e gatos castrados

O Mutirão da Castração no Centro de Bem Estar resultou em mais de 50 cachorros e gatos machos foram castrados nesta manhã de sábado, dia 24, no Centro de Bem Estar Animal. A ação foi promovida pela Prefeitura, Ong Clube do Cão e contou com apoio da vereadora Márcia Gervásio, que defende a causa animal.

O prefeito Giovani Amestoy, que é médico-veterinário, e o veterinário Henrique Freitas, responsável pelo Cbea, estão fazendo as castrações com o auxílio das estudantes de medicina veterinária Bruna Antunes Teixeira, Larissa Albarnaz da Rosa, Janaina Beck (Urcamp) e Luciana Lopes (Faculdade Ideal), além de voluntários da causa.

No pré-operatório, estão ajudando as anestesistas voluntárias Luisa Ragnanin, Elis Santos e Indiara de Oliveira Machado. Nos meses de maio e junho o Centro de Bem Estar Animal realizou mais de 100 castrações, número recorde no munícipio.

A vereadora Márcia Gervásio, e sua chefe de Gabinete, Estefânia Foster, Cássia Freitas (chefe de gabinete do Executivo), o secretário-adjunto de Agropecuária, Indústria e Comércio, Marcelo Freitas, além de Valdirana Zago, diretora de Desportes do município, ajudam na ação, juntamente com os voluntários: Juliana Rodrigues, Letícia Lima, Édipo Carvalho e João Carlos Peres.

(Comunicação da Prefeitura)