Mais dois presos por morte de policial militar em São Gabriel

Policiais civis da Delegacia de Policia de São Gabriel realizaram na sexta-feira, dia 20 e sábdo (21) mais duas prisões de suspeitos envolvidos na morte de policial militar na cidade. O crime ocorreu na madrugada de 25 de novembro de 2016 num posto de combustível, após uma briga generalizada.

Com as duas prisões, somam 19 pessoas, entre adolescentes e adultos, identificados e detidos por participação no fato. São 9 adolescentes internados provisoriamente e 10 adultos presos preventivamente, conforme a Polícia Civil de São Gabriel.

Fonte: DP de São Gabriel