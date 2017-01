Mais seis detidos por assassinato de PM em São Gabriel

Policiais civis de São Gabriel, com apoio de policiais militares, detiveram no sábado, dia 31, mais seis pessoas envolvidas na morte de PM ocorrida na madrugada do dia 25 de dezembro de 2016, após uma briga generalizada entre gangues rivais, em um posto de combustível na cidade.

O policial tentou conter os manifestantes, quando foi agredido até a morte, depois de disparar contra um jovem que acabou morrendo. A arma do PM foi localizada e apreendida.



Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva em Sâo Gabriel (4), São Sepé (1) e Canoas (1). Outras nove pessoas envolvidas, entre adolescentes e adultos já haviam sidos apanhados. Segundo o delegado José Bastos, os policiais intensificaram as investigações a fim responsabilizar todos os participantes.



Eles vão responder por homicídio qualificado nos seguintes termos: motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel, por atentar contra policial, corrupção de menores, dano qualificado, porte ilegal de arma de fogo. Os envolvidos estão recolhidos no sistema prisional de São Gabriel, São Sepé e Porto Alegre.



Fonte: DP de São Gabriel