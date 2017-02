Mariano solicita recolhimento de lixo no interior

O vereador Mariano Teixeira (PP) protocolou no dia 10, um pedido ao Executivo Municipal solicitando que o recolhimento do lixo doméstico no Rincão dos Godinhos seja realizado semanalmente.

“Sabemos que hoje o lixo é recolhido a cada quinze dias. Isso faz com que ocorra um grande acúmulo nas residências e causa um transtorno para os moradores. Além disso, há risco de proliferação de larvas do mosquito transmissor da dengue e devemos estar sempre atentos para evitar que isso aconteça”, justifica o vereador.

(Foto: Imprensa/Câmara)