Marinha abre inscrição para Praças Temporárias

A Marinha do Brasil começa 2018 com novidades: estão abertas, no período de 22 de janeiro a 12 de fevereiro, as inscrições para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias. Para se candidatar a uma das cerca de 490 vagas, é necessário ter Ensino Fundamental com curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) e nível Médio Técnico, em diversas áreas.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos e menos de 45 anos (até 31 de dezembro do ano da incorporação), ser brasileiro nato ou naturalizado, registro no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, quando existir, dentre outras condições previstas no Aviso de Convocação. As oportunidades são para Marinheiros (Fundamental) e Cabos (Médio Técnico), com rendimentos brutos iniciais em torno de R$ 1.800 e R$ 3.100, respectivamente.

Este ano, há vagas para Enfermagem, Patologia Clínica, Radiologica Médica, Processamento de Dados, Eletrônica, Metalurgia, entre outras. Os aprovados em todas as etapas terão o tempo de serviço renovado anualmente podendo chegar até oito anos.

Inscrição

No ato da inscrição, o interessado deverá se candidatar a uma vaga em um dos Distritos Navais, já que o Processo Seletivo é regional e não nacional como acontece nos concursos de carreira.

Para se inscrever é necessário acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário” no lado esquerdo do site e escolher o Distrito Naval correspondente a região desejada. A partir daí, poderá entrar no link da inscrição e o respectivo Aviso de Convocação. O valor da inscrição é de R$70,00.

Fases do Processo Seletivo

Os candidatos farão uma prova, com duração de três horas, com 50 questões objetivas divididas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). A previsão é que a prova aconteça em 15 de abril de 2018. A bibliografia está indicada no próprio Aviso de Convocação. Após essa etapa, ainda haverá Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos (caráter classificatório), Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.

As informações completas estão nos Avisos de Convocação de cada Distrito Naval.

Serviço

Processo Seletivo para Serviço Militar Voluntário – Praças

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Inscrição: 22/01/2018 a 12/02/2018

Contatos de Assessoria de Comunicação Social da Marinha por Distritos:- https://www.marinha.mil.br/content/contatos