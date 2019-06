Mario Razzera recebe o título de cidadão caçapavano

Na sexta-feira, dia 31 de maio, a Câmara de Vereadores concedeu o título de Cidadão Caçapavano ao empresário Mário Razzera, por indicação do vereador Ricardo Rosso (PP).



O presidente do Legislativo, Silvio Tondo (PP), coordenou a Sessão Solene que contou com a presença dos vereadores, vice-prefeito Luiz Carlos Guglielmin, secretários municipais, representantes de entidades de classe, clubes de serviço, empresários e familiares do homenageado.



Durante a cerimônia, o vereador Ricardo Rosso falou em nome do Poder Legislativo e relatou fatos importantes da vida pessoal e profissional de Mário Razzera.



Na sequência, o filho do homenageado, Ibanez Razzera, usou da palavra para agradecer a homenagem e compartilhou a história das empresas São João de Transporte Coletivo e Calcário Razzera, responsáveis por colaborar com o crescimento econômico da cidade e na geração de emprego. No final, a família apresentou um vídeo, com fotos da vida familiar e empresarial de Mário Razzera. (Imprensa da Câmara)

HISTÓRIA DO EMPRESÁRIO

Mario Razzera nascido e criado, entre os morros da Caturrita, interior de Santa Maria, desde cedo trabalhou na colônia, não teve o luxo de dominar com perfeição a arte de ler e escrever, o trabalho tinha mais valor naqueles tempos. Conheceu a cidade no lombo de um cavalo ao clarear do dia, entregando a produção leiteira, ajudando no sustento da família.



O espirito empreendedor seu Mario herdou do pai. Em meados dos anos 40, com irmãos e primos, iniciou a empresa São João de Transporte Coletivo.



O caminhão Chevrolet 1948, que antes transportava cereais, entre Caçapava e Bagé, foi artesanalmente adaptado para o transporte de passageiros entre as cidades Bagé, Lavras, Caçapava e Cachoeira.



Por hora motorista, outra cobrador, Razzera pernoitava na pensão do seu Venâncio, em frente à casa de Bruno Reck, pai de dona Genita (falecida), com se casou. Foram seis anos de namoro e no dia 10 de Abril de 1953 aconteceu a cerimônia de casamento. Da união nasceram os filhos Ivan, Ibanez e Inês, Marines, Jeovane (falecido), Luciane e Marcio. Foram 72 anos de convívio.



No ano do casamento, Bruno Reck, Mario Razzera e Iduino Sangali adquiriram uma área de terra com jazida de Cal. Em 1956 a empresa foi desmembrada, surgindo a Razzera e Bruno Reck Ltda. Juntamente com outros pioneiros do segmento, transformaram Caçapava em um polo de produção em Cal.



Após o falecimento de Bruno Reck (seu sogro), em 1966, Mario Razzera cria sua própria empresa, agora com exploração de cal e calcário, a Calcário Estrela.



Em 1976 passa a ter nova denominação, assim surge Mario Razzera & Cia Ltda. Hoje com 53 anos de história no município.



Mario Razzera também investiu no cultivo de arroz, pecuária de gado de corte, contribuindo para o crescimento do município.



Sua contribuição não parou por aí, em 1946 se filiou ao PSD e 1968 foi o terceiro vereador mais votado. Exerceu o cargo de 1969 a 1972. Naquele tempo os vereadores não recebiam remuneração, foi assim que deu sua contribuição social e política ao município.



Participou do Lions Club Internacional, Clube União, Piscina Tênis Clube, CTG Sentinela dos Cerros, Cotrisul. Ainda fez parte da comissão do Patronato, hoje Escola Municipal Patrício Dias Ferreira. Foi colaborador efetivo na construção do Salão Paroquial da Igreja Matriz e por diversas vezes atou como festeiro, na tradicional Festa do Divino Espirito Santo.

Redação Gazeta