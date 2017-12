Mascoti inaugura nova loja na rua 15

Equipe da Mascoti recepcionou clientes na inauguração da nova loja

(Foto: Marcelo Marques/Gazeta)



A Mascoti Cia Veterinária inaugurou a sua nova loja neste domingo, dia 03, às 17h, na rua 15 de Novembro, 1.050, próximo ao CTG Sentinela dos Cerros.



Com amplo espaço e projeto da Vivenda Soluções Arquitetônicas, a nova Mascoti conta com estética (banho e tosa), clínica veterinária e agora uma grande variedade de produtos, como rações, medicamentos, vestuário, cama, guias, entre outros.



Segundo a proprietária Clarisse Torres Lopes, a empresa necessitava de um espaço maior para melhor atender aos clientes.



– Convidamos os amigos e clientes para nos visitar. Acredito que todos irão gostar. A loja ficou muito bonita – ressalta.



Com nove de atividades e há um ano e sete meses sob nova administração, a Mascoti possui seis funcionários, entre eles, o casal de esteticistas de animais premiados, Lucas Kanheski Moreira e Daiane Fernandes. O atendimento veterinário é feito pela médica veterinária Ardalla Ferreira.



