Mazagão, o novo presidente do Sindicato Rural

O agropecuarista Airton Machado de Oliveira, conhecido por Mazagão, 45 anos, foi eleito presidente do Sindicato Rural de Caçapava na sexta-feira, dia 30 de junho. Ele assume o comando da entidade no lugar de Sandro Ferreira. A posse será dia 21 deste mês.

Plantador de arroz e soja e criador de bovinos de corte e cavalos crioulos, Mazagão é sócio desde 1999 e há nove anos integra a diretoria. Ele era vice-presidente.



– Vamos dar prosseguimento aos projetos em andamento e ampliar as parcerias com entidades do município – declara o presidente.

Um dos seus primeiros compromissos foi participar de reunião com o prefeito Giovani Amestoy, representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul (Sindilojas), Câmara de Diretores Lojistas (CDL) e Associação Comercial Industrial de Caçapava do Sul (ACIC)na segunda-feira, dia 04.



Em pauta a possibilidade de instituição da “Feira de Caçapava”, ou seja, a participação do comércio local na 82ª Expofeira do Sindicato Rural, entre os dias 5 e 8 de outubro, no Parque de Exposições Elyseu Bemfica.

DIRETORIA 2017/2020

Efetivos

Presidente: Airton Machado de Oliveira

1º Vice – Christian Schievelbein

2º Vice – Paulo Régis Monego Junior

1º Sec. – Jaime Roso Cardoso

2º Sec. – José Rodrigues Santini

1º Tes. – Silvio Carlos Lopes Chaves

2º Tes. – Marco Aurélio Silveira Torres

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Carlos Roberto de Freitas Teixeira

Luiz Alberto Pereira Teixeira

Ercílio Simões Pires Ferreira

Suplentes

Antônio Celso Souza Ribeiro

Tibaju dos Santos Freitas

Itarlian Oliveira Ilha

DELEGADO-REPRESENTANTE

Airton Machado de Oliveira

Suplentes

Sandro Luís M. Ferreira

Christian Schievelbein