Médico do Plantão do PA explica o Método de Manchester aos vereadores

Na manhã de segunda-feira, dia 27, o médico Luiz Carlos Thomé Chedid, que responde pelo plantão do Pronto Atendimento do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, se reuniu com todos os vereadores para explicar o funcionamento do Método de Manchester, implantado pelo governo anterior e que está vigorando até hoje.

É um sistema de triagem que tem como objetivo definir as prioridades no atendimento. O paciente recebe uma ficha na cor vermelha, amarela, verde ou azul, de acordo com a gravidade do caso. Porém, usuários do serviço reclamam da demora no atendimento. Segundo o médico, alguns casos que chegam até o local poderiam ser solucionados nas unidades básicas de saúde.

De acordo com ele, é preciso compreender que Pronto Atendimento é um serviço de emergência e não um consultório vinte e quatro horas e que o Método de Manchester funciona na maioria das cidades do Brasil e vários países. E que sempre que surgem emergências, os atendimentos médicos precisam esperar.

A ordem de atendimento é a gravidade do caso e não quem chegou primeiro. Alguns atendimentos levam certo tempo. Então quem estava lá tem que esperar mesmo, tem casos, que não podem ficar aguardando, tem prioridade.

– Em muitos casos a gente atende um caso urgente que precisa de transferência para outro município, com isso, a vezes dispensamos mais de uma hora no telefone buscando a transferência do paciente, conversando com os médicos, acertar a remoção e manter o paciente em observação até a confirmação da transferência. Outro caso é a cirurgia de emergência, que também precisa de tempo para contatar o médico cirurgião de plantão, acertar os detalhes da internação e ficar ao lado do paciente até ser removido ao Hospital, em virtude desses casos que acontece a maioria das demoras – disse o médico.