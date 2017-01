Médico Paulo Sérgio Nicola deverá atender no Posto das Caieiras

O Posto de Saúde das Caieiras deverá ter um novo médico. A novidade foi debatida em uma reunião entre o Secretário de Saúde, Juarez Teixeira, e o Vereador Mariano Teixeira, líder da Bancada do PP na Câmara.

O médico que atendia nas Caieiras era Juarez Teixeira, que assumiu a Secretaria de Saúde, com isso, o Secretário convidou o médico Paulo Sérgio Nicola para atender aquela comunidade, onde o posto foi reaberto em 2014.

“Paulo Sérgio Nicola deverá atender naquela comunidade assim que retornar das férias”, garante o secretário.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, o vereador Mariano informou que o médico Paulo Nicola é um excelente profissional e que a comunidade local ficará em boas mãos. O Vereador vai marcar uma reunião com Nicola sobre este tema.

“Estou levantando este assunto do posto das Caieiras porque a comunidade me procurou”, justifica Mariano.

No encontro outros assuntos foram tratados, como a reabertura do Posto do Irapuazinho e a solicitação de uma agente de saúde para atender esta localidade e também a Varzinha. De acordo com o vereador, esta proposta vem sendo discutida desde o mandato do ex-vereador Pedro Gaspar.

“Fizemos três reuniões com os moradores para conversar sobre a possibilidade de reabertura do posto e para a construção de um poço artesiano. Eles até se colocaram a disposição para colaborar com material para a reforma do antigo posto”, explica Mariano.

Para o secretário, a ideia mais viável é colocar a agente de saúde, mas ele revelou que a Prefeitura pretende encaminhar um pedido de um micro ônibus adaptado com consultório médico, para que junto com uma equipe atenda as comunidades do interior.

O vereador também solicitou que um pediatra e um dentista sejam designados para atender na Policlínica.

“Desde a saída do Dr. Josué, em novembro, não há atendimento nesta especialidade. Já a odontologia soube que a Prefeitura chamou a candidata aprovada no concurso público, mas ela desistiu da vaga”, afirma Mariano.

O secretário disse que está em tratativas com dois médicos pediatras e que em relação ao dentista já agendou uma reunião com o prefeito para tratar desse assunto.