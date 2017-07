Memória do Futebol – 59 anos de fundação do Aymoré – Nilvo Torres

A foto mostra o time do Aymoré que disputou a final contra o Gaúcho



Em 1983, o Aymoré Esporte Clube completava 59 anos de fundação. Para comemorar esta data, a diretoria do clube um jantar festivo no salão de festas do Clube União Caçapavana. Estiveram presentes diversas personalidades do município, entre elas o Prefeito Municipal Otomar Vivian, o Vereador Alvino Goi representando o Patrono do Clube Dr. Celestino Granato Goulart e o Delegado de Polícia José Alamir Lopes.

Na solenidade foram homenageados dois fundadores do clube em 1924, os senhores Jonas Rosa e Francisco de Assis Macedo, que receberam o título de Sócio Benemérito. Foram homenageados, também, os ex-atletas Roberto Antonio Machado (Robertinho), Danilo do Couto (Cafuné) e Roberto Mayora (Caturra), os quais receberam o título de Sócio Benemérito pelos altos serviços prestados ao clube. Fizeram uso da palavra o Presidente Mamed Ismail, o Gerente da Rádio Caçapava Sr. Favorino Dias e o Vereador Alvino Goi.

Dentro do campo o clube também festejou, pois conquistou o campeonato citadino na categoria amador e na categoria de juniores. O campeonato de juniores foi promovido pela Federação Gaúcha de Futebol e teve a participação do Caçapava F.C., E.C. Gaúcho e G.E. Floriano, além do Aymoré. A arbitragem esteve a cargo do Quadro de Árbitros do Conselho Municipal de Desportos, formado pelos árbitros Antônio Carlos, Antenor Pereira, Carlos Teixeira e Lino Dias.

O time de juniores do Índio-Caçapavano foi campeão invicto com a seguinte campanha: ganhou cinco jogos, empatou um, fez onze gols e sofreu quatro.

Partidas: Aymoré 1 x 0 Caçapava, Aymoré 1 x 0 Floriano, Aymoré 3 x 2 Gaúcho, Aymoré 3 x 0 Caçapava, Aymoré 1 x 0 Floriano e Aymoré 2 x 2 Gaúcho.

Relação dos jogadores campeões de juniores de 1983: Irã, Fulgêncio, Joaquim, Felinto, Gilfredo, Luis Henrique, Gilson, Jairo Falcão, Comin, Vinicius, Régis, Flávio, Gilnei e Paulo Sérgio.

Nilvo Torres Dorneles

Pesquisador