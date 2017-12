Memória do Futebol – Aymoré é hexa – Nilvo Dorneles

No ano de 1985 o Aymoré Esporte Clube venceu novamente o campeonato citadino da primeira divisão, sagrando-se hexacampeão caçapavano. A primeira metade da década de 80, sem dúvida alguma, foi tricolor.



O campeonato de 1985 foi disputado por Aymoré, Caçapava e Floriano. O Esporte Clube Gaúcho, tradicional clube de futebol de nossa cidade, encerrou suas atividades esportivas em 1984, desaparecendo do cenário futebolístico municipal. Até hoje permanece inativo. A campanha do hexa teve: Aymoré5 x 0 Caçapava,Aymoré 4 x 1 Floriano, Aymoré 2 x 0 Caçapava e Aymoré 3 x 1 Floriano. O goleiro menos vasado foi Elmir do Aymoré com um gol e o goleador foi o centroavante Favorino do Floriano com cinco gols.



Para a partida amistosa de colocação de faixas, a direção do Índio-Caçapavano trouxe à Caçapava do Sul o Grêmio Esportivo Bagé. O amistoso foi disputado em outubro de 1985 no Estádio Macedão. O público que foi ao estádio assistiu um bom espetáculo e pode presenciar a aula de futebol que o Aymoré aplicou ao Grêmio Bagé ao vencer o amistoso por 6X2.

Os gols do Aymoré foram marcados por Régis um gol e Juca, Martins Pazinato e Laman dois gols cada. Para o Bagé descontaram Plínio e Gilnei.



As faixas de campeão foram entregues aos jogadores do Aymoré pelos atletas do Bagé, pelo vice-prefeito José Erli Vargas e por dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), entre eles o histórico presidente Sr. Rubens Hofmeister.



A arbitragem da partida esteve a cargo de José Mocelin (juiz), auxiliado por Antônio Carlos Perdomo e AdailAmilton Severo, trio de árbitrosdo quadro principal da FGF.



Atletas tricolores que participaram da campanha do Hexacampeonato: Darcy Pazinato, ElmirMarcetti, Elton Tavares, Flávio Pazinato (Pipi), Luiz Henrique, Pelé, Juremi, Comin, Chico,Luiz, Martins Pazinatto (Tini), Régis (Prego),Vainer e Chico. Treinador e Presidente: Mamed Ismail.



Nilvo Torres Dorneles

Pesquisador