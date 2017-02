Memória do Futebol Caçapavano – Expressinho do Grêmio X Aymoré – Nilvo Dorneles

A oito de setembro de 1974 o Aymoré E.C. completava cinquenta anos de existência. O cinquentenário, por si só, já bastaria para tornar aquele ano especial na vida do clube. Porém, outros fatos não menos importantes, contribuíram para marcar, definitivamente, 1974 na história do clube. Naquele ano o Aymoré conquistou o bi-campeonato citadino da primeira divisão e o campeonato estadual de amadores da região centro-sul.

As festividades alusivas aos 50 anos do Clube tiveram seu início em 10 de março de 1974. Por iniciativa do Sr. Mamed Ismail, então presidente do clube, foi trazido a Caçapava do Sul o Expressinho do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, para realizar um amistoso com o Aymoré.

O amistoso, além de abrir as festividades do cinquentenário, teve a finalidade de colocação de faixas no Aymoré pelo bi-campeonato citadino conquistado em 1973. O Expressinho do Grêmio veio recheado de atrações, mesclando jogadores profissionais com juvenis e veteranos e tendo como técnico Sérgio Moacir goleiro do Grêmio nos anos 50.

Do grupo de jogadores que o Grêmio trouxe a nossa cidade destacamos: Bolívar (lateral-esquerdo tricampeão mundial juvenil na França em 1973), Iúra (revelação tricolor no campeonato nacional de 73), Ivanir e João Carlos (promessas da base tricolor), Jair (goleiro do Grêmio de 70 a 74), Orcina (centromédio revelado pelo Grêmio Bagé), Deca (goleiro do Grêmio em 72 e 74 e do Santos em 73), Vieira (ponta-esquerda do Grêmio de 53 a 67), Juarez (grande centroavante chamado “O Tanque” – jogou no tricolor de 55 a 63).

Mesmo recheado com bons jogadores, o Expressinho do Grêmio não foi páreo para o Aymoré que venceu o amistoso pelo placar de 2×1. A fotografia mostra o grupo de jogadores do Aymoré que disputou o amistoso.

Em pé: Gérson Filter, Lino, Tema, Moises,_____, Carlinhos, Paulo Afonso, Ozi Madrid, Mamed Smail (Presidente).

Agachados: Paulo Amado, Mimoso, Valter, Robertinho, Burrinho, Edson Cheuiche, Cafuné,_____.