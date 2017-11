Memória do Futebol – Clube Atlético Tamandaré – Nilvo  Torres Dorneles

Equipe do Tamandaré que disputou a final de 1984



Em 1984, o campeonato municipal de futebol da 2ª divisão de futebol reuniu equipes da cidade e do interior. Em anos anteriores, o Conselho Municipal de Desportos – CMD promovia a segunda divisão somente com clubes citadinos. Mas, devido ao grande número de equipes do interior interessadas em participar da competição, o CMD realizou naquele ano um campeonato mais abrangente, envolvendo 24 equipes e mais de 500 atletas.

Na cidade, foram 14 clubes divididos em duas chaves, classificando-se duas equipes por chave para disputarem o quadrangular final, que apontaria o campeão e vice da cidade. Relação de equipes: Brasil, Cimaco, Tamandaré, Havaí, Tiradentes, Juventude, Nacional, Santos, Benjamin, Zaire, Maravilha, Portuguesa, Transfrango e Estrela do Sul.

Para o interior foram 10 equipes divididas em chave sul com Grêmio do Segredo, Veteranos do Seival, Camaquã, Serra Grande e Ferreira e chave norte com Picada, Vila Progresso, CRES, Santo André e Pedreira.

Ao todo, foram disputadas 95 partidas entre setembro de 1984 e janeiro de 1985. A classificação final foi a seguinte: Cidade – campeão Clube Atlético Tamandaré, vice-campeão Nacional Futebol Clube, Interior – campeão Grêmio Atlético Pedreira, vice-campeão Sport Club Veteranos do Seival.

Após a definição dos campeões da cidade e do interior, foi realizada a partida entre Tamandaré e Pedreira para apontar o campeão máximo. O Tamandaré venceu a partida, sagrando-se Campeão Máximo da 2ª Divisão de 1984. O Tamandaré utilizou os seguintes atletas na competição: Clayton Seixas, Arizoli (Lica), Roberto Silva, Paulo Soares (Ratinho), Garibaldi, Roque Ariovaldo (Titio), Hélio Dorneles, João Seixas, Gelson Marques, Eraldo Zago, Sérgio Marques (Silica), José Antonio, Ozi Madrid, Paulo Martins, Dalvi Dorneles, Paulo Bitencourt, José Alderi, João Henriques, João Jesus, José Regis, Hércules, Conti, Ubirajara Marques, Julio Cesar Lima (Treinador) e Getúlio (Auxiliar).

A foto mostra a equipe do Tamandaré que disputou a final do campeonato de 1984.

Nilvo Torres Dorneles