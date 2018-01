Memória do Futebol – EFIPAN – Nilvo Torres Dorneles

Na segunda edição do EFIPAN, tradicional torneio internacional de futebol de campo realizado na cidade do Alegrete, Caçapava do Sul participou do evento a convite de Flávio Alves Monteiro, então Chefe de Gabinete do Prefeito e Secretário Geral da Comissão Organizadora do EFIPAN. A competição foi realizada em julho de 1981, reunindo somente garotos nascidos em 1968.

Para jogar o torneio foi organizada uma seleção de garotos sob a supervisão de Lauro Machado, tendo como técnico e preparador físico o professor Patrício Pazinato, o qual foi o responsável pela escolha dos dezoito atletas que formaram o grupo da seleção.

A Seleção Caçapavana ficou no grupo 2, juntamente com Juan XXIII da Argentina, S.E. Palmeiras de São Paulo, S.C. Internacional de Porto Alegre, Grêmio de Porto Alegre e Francisco Solano da Argentina. A campanha teve os seguintes resultados: Caçapava 0X0 Grêmio, Caçapava 1X3 Internacional, Caçapava 0X5 Juan XXIII, Caçapava 3X2 Francisco Solano e Caçapava 0X4 Palmeiras.

A delegação foi chefiada por Roberto Antonio Machado, presidente do CMD, auxiliado por Lauro Machado e Caiçara Miranda. Leonardo Silva foi o auxiliar técnico de Patrício Pazinato. A seleção teve os seguintes atletas: Rogério Mota, Carlos Alberto, Marcos Vieira, Arlei Apolo, Júlio César, Jorge Antonio, Walter Lorenzen, Gelson Pereira, Gilberto Meireles, Jairo Dias, Denilson Ferreira, Hamilcar da Silva, Rudinei dos Santos, Roger Martins, José Cláudio, Zauri Tiarajú, Marcos Barazzetti e Marcos Jozino.

Na classificação geral nossa seleção ficou em quarto lugar, ganhou a Taça Disciplina e o zagueiro Arlei Apolo foi escolhido como revelação devido a grandes atuações.

A foto foi realizada na escadaria da Igreja Matriz, antes do embarque da delegação para Alegrete. Na oportunidade o Prefeito Municipal, Dr. Cyro Carlos de Melo, entregou aos jogadores abrigos esportivos adquiridos pela Prefeitura.

Nilvo Torres Dorneles

Pesquisador