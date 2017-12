Memória do Futebol – Mamed Ismail, vice-presidência regional da FGF

Para comemorar o hexacampeonato citadino da primeira divisão conquistado em 1985, a diretoria do Esporte Clube Aymoré, realizou vários eventos esportivos. Os mais significativos foram o amistoso de colocação de faixas com o Grêmio Esportivo Bagé e a realização da reunião ordinária da Federação Gaúcha de Futebol-FGF em nossa cidade.



Em outubro de 1985 o presidente da FGF, Sr. Rubens Hofmeister, trouxe à Caçapava do Sul a diretoria da entidade para participar, de forma oficial, das festividades do Aymoré. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores, com a presença das forças vivas do município e de representantes de outras cidades. Rubens Hofmeister, em seu discurso, enumerou as conquistas futebolísticas do Tricolor-Caçapavano e enalteceu as qualidades, o trabalho e a dedicação do Sr. Mamed Ismail a frente do Aymoré.



Em sequência à cerimônia, o Presidente da FGF empossou Mamed Ismail no cargo de Vice-presidente Regional da FGF- Região 9, região esta que englobava, entre outras cidades, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Cruz Alta e Santa Cruz do Sul.



Visivelmente emocionado, Mamed pronunciou seu discurso dizendo de sua satisfação ao ser escolhido para cargo tão importante, prometendo sua total dedicação em prol da FGF para honrar a confiança nele depositada. O Prefeito Otomar Vivian e o Verador Alvino Goi também se manifestaram, destacando a presença do desportista caçapavano na diretoria da entidade máxima do futebol gaúcho.



A foto registra o momento em que Rubens Hofmeister entrega à Mamed Ismail a ata de nomeação para a vice-presidência regional da FGF.

Nilvo Torres Dorneles

Pesquisador