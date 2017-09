Memória do Futebol – Tiradentes na final de 1980 – Nilvo Torres Dorneles

O campeonato municipal de futebol da 2ª divisão de 1980 teve a participação de dezoito equipes da cidade e interior, com quatrocentos atletas inscritos. A competição teve a duração de seis meses (maio a novembro), com jogos sábado à tarde e domingo pela manhã e tarde. As equipes foram divididas em duas chaves, onde os dois primeiros colocados de cada chave se classificaram para a fase final.

Após sorteio realizado no Conselho Municipal de Desportos, na época presidido pelo ex-prefeito Otomar Vivian, as chaves ficaram assim constituídas:

Chave A: Brasil, AABB, Corinthians, CRES, Flamengo, Juventus, Ponte Preta, Tiradentes e Zaire.

Chave B: Camaquã, Juventude, Pazzinato, Pinheiro, River, Santos Dumont, São José, Tamandaré e Vila Rica.

Na primeira etapa classificaram Tiradentes e Brasil, pela chave A, e Pazinatto e Tamandaré pela chave B. Nos cruzamentos da semifinal, a equipe do Tiradentes venceu o Tamandaré e a equipe Pazinatto eliminou o time do Brasil. Assim, Tiradentes e Pazinatto fizeram a grande final da competição.

A partida final foi realizada no mês de novembro e contou com grande público no Macedão, inclusive com torcidas organizadas. A equipe do Pazinatto, por ter tido a melhor campanha na competição, entrou em campo precisando apenas de um empate para ser campeã. No entanto, foi o Tiradentes, com muita garra e organização, que venceu a partida final, sagrando-se Campeão Municipal da 2ª Divisão – Edição de 1980.

O placar foi 2 x 1, com gols de Carlos Léo e João Manoel para o Tiradentes, descontando Vasco para o Pazinatto. O 3º lugar ficou com o Tamandaré e o 4º lugar para a equipe do Brasil. O goleador da competição foi o atacante Orlando da AABB e o goleiro menos vazado foi Darcy do Pazinatto.

A foto mostra a equipe do Tiradentes que disputou a final do campeonato de 1980: Em pé: Jorge (diretor de futebol), Carlos Léo, Flávio, Paulo Roberto, Mazzola, Alício e Jorge. Agachados: Larri, João Manoel, Áureo, Chacrinha, Victor e Licurgo.

Nilvo Torres Dorneles