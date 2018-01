Memória do Futebol – Torneio Initium – Nilvo Torres Dorneles

Nas décadas de 40 a 60, antes dos campeonatos oficiais da primeira e segunda divisões, eram realizados os torneios de abertura chamados de “Torneio Initium” (início em latim). Esses torneios eram disputados em um ou dois domingos, dependendo da quantidade de equipes inscritas. Nos anos oitenta, o Conselho Municipal de Desportos reativou estas disputas.

Na edição de 1986, o torneio início da segunda divisão foi realizado nos dias 24 e 31 de agosto, com a participação de dezessete equipes. Só podiam participar do torneio início as equipes inscritas para o campeonato citadino da respectiva categoria. Como eram muitas equipes e somente dois dias de disputa, as partidas tinham menor duração e, como eram eliminatórias, os critérios para desempate eram número de escanteios a favor e, se persistisse o empate, a decisão ia para os pênaltis.

No primeiro dia de disputa, as equipes desfilavam no gramado e era ofertado um prêmio para a equipe que melhor se apresentasse (valia uniforme, bandeiras, charanga, balizas, qualquer adereço que embelezasse o time). Nesta edição houve empate entre as equipes Pazinato e Progresso, cada uma recebeu uma bola oficial.

Foram disputadas sete partidas no primeiro domingo e nove no domingo final. A equipe campeã foi o Tiradentes, que jogou quatro partidas vencendo todas elas: Tiradentes 1X0 Estrela do Sul (tempo normal), Tiradentes 1X0 Pedreira (escanteios), Tiradentes 2X0 Ponte Preta (tempo normal), Tiradentes 2X0 Zaire (escanteios).

O vice-campeonato ficou com a equipe do Zaire, o goleador foi o atacante Carlos Cesar da Ponte Preta com oito gols e o goleiro menos vazado foi Paulo Roberto Benitez com um gol sofrido.

A foto mostra a equipe do Tiradentes campeã do Torneio Início da segunda divisão de campo.

Nilvo Torres Dorneles

Historiador