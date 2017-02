Milho e feijão têm colheita favorecida pelo clima no RS

O clima tem sido favorável para a colheita do milho no Rio Grande do Sul, que atinge 25% das áreas semeadas. À medida que a cultura atinge o ponto ideal para colheita, os agricultores colhem e implantam novo cultivo de milho ou soja nesta área. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, as produtividades apresentam grande variação, em consequência das precipitações irregulares ocorridas durante o ciclo da cultura.

Nas lavouras onde ocorreu déficit hídrico, as produtividades são inferiores a 100 sacas/ha. Já nas lavouras bem conduzidas e em que não houve falta de umidade, as produtividades estão próximas a 10 mil kg/ha e as lavouras irrigadas vêm produzindo entre 13 mil e 15 mil kg/ha. A área destinada à produção de silagem, em nível estadual, já atinge 50% do total plantado para este fim (371 mil ha), atingindo produtividades ao redor de 42 mil toneladas de massa verde.

A colheita do feijão 1ª safra também evolui e se aproxima dos 60% das lavouras gaúchas. Mesmo que as produtividades estejam variáveis, a média deverá ser bem acima da inicialmente prevista, que é de 1.337kg/ha. Os produtores estão comercializando o feijão da safra, aumentando a oferta no mercado.

Nos Campos de Cima da Serra, as áreas são semeadas após a colheita do trigo, interpondo-se entre as duas safras, ainda que seja considerada dentro da primeira. Naquela região houve menos chuvas e as temperaturas altas favoreceram o desenvolvimento vegetativo das lavouras, que apresentam ótimo aspecto visual, com expectativa de excelente rendimento de grãos. O plantio da safrinha se encontra em andamento, com bom desenvolvimento vegetativo, e as lavouras mais precoces já entram em floração.

A soja evolui rapidamente para a formação de vagens e início da formação de grão, com bom desenvolvimento e baixa incidência de pragas e doenças. Embora as condições climáticas estejam favoráveis ao desenvolvimento da cultura, em locais onde as precipitações foram de baixo volume as plantas apresentam sintomas de déficit hídrico. Na região administrativa de Ijuí, apesar de pouca expressão, o plantio de soja em janeiro e fevereiro em sucessão ao milho apresenta 32% da área prevista implantada.

No arroz, as lavouras evoluem de forma bastante satisfatória nos últimos dias, sem problemas de água para a irrigação e beneficiadas pelo clima quente e de boa insolação com padrão e potencial produtivo dentro do esperado (ao redor dos 7 mil kg/ha). A atual safra já registra as primeiras áreas colhidas. São lavouras plantadas muito cedo (início de setembro) no Vale do Taquari, que representam menos de 1% do total semeado. Estas têm alcançado marcas (produtividades) dentro do esperado (entre 7 e 8 mil kg/ha), com bom rendimento dos grãos no engenho. Cabe ressaltar que o percentual colhido é ínfimo, não servindo para estabelecer parâmetros para a totalidade das lavouras.

CRIAÇÕES

Com a sequência de chuvas e altas temperaturas das últimas semanas na região Sul, as pastagens têm boa resposta na taxa de crescimento. Os produtores que realizaram fenação nas pastagens de trevo e cornichão estão manejando as áreas de melhor potencial produtivo com objetivo de produção de sementes. As pastagens perenes de verão (braquiárias, panicuns e tiftons) também estão com ótimo desenvolvimento, assim como as pastagens anuais de verão, em utilização pelos animais.

Ovinocultura

Com a melhoria dos campos nativos, ocorre o cio das matrizes, o que para muitos produtores é sinal de rebanho em bom estado nutricional. Os problemas de casco foram reduzidos, mas devem ser redobrados os cuidados com os parasitas, especialmente as verminoses, pois o clima quente e úmido proporciona condições ideais para o desenvolvimento dos mesmos. Nesse sentido os produtores realizam manejos estratégicos para o controle da verminose ovina, com dosificações de acordo com a necessidade ou conforme a condição corporal do rebanho.

Está encerrada a tosquia e a lã já foi praticamente toda comercializada. Com a desmama dos cordeiros, as matrizes ganham peso para encarneiramento nos meses de março e abril. Entretanto alguns rebanhos estão sendo encarneirados a partir da metade de fevereiro, prioritariamente das raças Merino e Ideal.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar