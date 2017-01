O quadro #partiuRS do Jornal do Almoço destacou no sábado, dia 14, a localidade de Minas do Camaquã, em Caçapava.

A repórter Alice Pavanello e a equipe da RBS TV Santa Maria também mostraram as atividades do Minas Outdoor Sports.

Clique aqui e confira a reportagem no site do Jornal do Almoço.

(Fotos: Reprodução/RBS TV)