Fórum Binacional de Cidades Digitais do RS aborda tecnologia nos serviços

públicos e políticas públicas para os municípios

As políticas públicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), incluindo o Programa Internet para Todos, que pretende levar conexão para áreas remotas a baixo custo para a população, serão apresentadas a prefeitos e gestores gaúchos durante o I Fórum Binacional de Cidades Digitais do Rio Grande do Sul, que será realizado em Bagé, no próximo dia 10 de maio. O encontro, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Bagé, é gratuito para servidores públicos e visa estimular o uso de tecnologia no desenvolvimento, principalmente, dos pequenos e médios municípios.

O coordenador de Sistemas do Departamento de Inclusão Digital, órgão ligado à Secretaria de Telecomunicações do MCTIC, Renan Tolentino, destaca que além de abordar as ações em andamento na pasta, destinadas para aumentar a conectividade nos municípios, a ideia é levar orientações sobre como captar recursos federais para a implantação de projetos de cidades digitais, que garantam maior eficiência da máquina pública.

De acordo com Tolentino, muitas Prefeituras perdem verbas junto ao governo federal pela pouca qualidade técnica dos projetos apresentados. “A ideia é voltar mais para a realidade dos municípios, no que o Ministério pode ajudar. A maior dificuldade que percebemos é a questão mais técnica, mas nós temos muitos projetos prontos”, comenta o diretor de Sistemas, acrescentando que um dos caminhos para viabilizar propostas é através de emenda parlamentar.

Fórum – As inscrições podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br. O encontro, no Complexo Cultural Museu Dom Diogo de Souza, contará com a presença dos prefeitos como de São Gabriel, Rossano Gonçalves, e de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, além de especialistas do Uruguai e da Coordenadora do Programa de Parques Tecnológicos e Incubadoras, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), Nádia Ibias. “É o ambiente para trocar experiências e saber como diversas localidades estão garantindo maior eficiência de gestão por meio de um planejamento tecnológico”, observa o diretor da RCD, José Marinho.

No evento os municípios também terão acesso a diversas soluções de mercado. “Aproxima os gestores públicos de empresas interessadas em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das cidades”, completa Marinho. O I Fórum Binacional de Cidades Digitais do RS tem o patrocínio ouro da 1Doc, prata da Digistar, Inovadora e DBSeller e bronze da PITFALL Sistemas, além do apoio da Associação de Municípios da Região Sudoeste do Estado (Assudoeste), Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Universidade da Região da Campanha (URCAMP), TV Câmara Bagé, Câmara de Vereadores de Bagé, Consulado Uruguai e do Fenícia Hotel.

Serviço

I FÓRUM BINACIONAL DE CIDADES DIGITAIS DO RIO GRANDE DO SUL

Bagé – 10/05/2018

Início: 8h

Local: Complexo Cultural Museu Dom Diogo de Souza

R. Caetano Gonçalves, 2-60 – Centro, Bagé – RS

Inscrições gratuitas para servidores públicos

http://forum.redecidadedigital.com.br

Informações pelo forum@redecidadedigital.com.br ou (41)3015-6812