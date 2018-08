Peças básicas todos nós deveríamos ter em nosso guarda roupas. Tanto as roupas como os acessórios, em modelos clássicos, são de fácil coordenação entre si, que com o mínimo proporcionam o máximo de variações! Com boas peças básicas, pode-se montar um guarda roupas moderno também, basta atualizá-lo com tendências da estação em acessórios ou peças complementares.



Dicas de Estilo

Reserve um canto do seu guarda roupas para aquelas peças curingas, que você mais gosta, que tem qualidade e lhe vestem bem; uma visualização permanente dessas peças básicas é fundamental para mantê-las atualizadas e para misturá-las com as peças tendência da estação.



A quantidade de peças de cada item depende de seu estilo, necessidade e bolso;



Fique atenta aos movimentos da moda. As vezes, cores neutras, como bege, nude, cáqui ou cru, podem substituir o branco, o preto ou o cinza;



Pense sempre na qualidade quando for adquirir peças básicas; invista em bons tecidos e cortes impecáveis; o resultado será com certeza, em roupas que irão durar muito mais tempo no seu guarda roupas! O seu investimento será então, amortizado.



Com o passar do tempo, entretanto, o seu básico pode ficar fora de moda! Porisso fique atenta para mantê-lo atualizado; muitas vezes um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença; um pequeno ajuste naquela peça antiga pode lhe dar uma cara nova, atual.



Sempre que precisarmos elas estarão lá, em nosso armário, de prontidão, nos esperando. Esses clássicos nos salvam de qualquer situação, Basta darmos a eles o nosso toque pessoal de estilo;



Apesar de muitas vezes desprezado pelo mundo da moda o básico é o pano de fundo! A moda vai e vem, eles sobrevivem firmes, sempre!



Até o próximo encontro…. Abraço!

Saionara Dias Teixeira

Designer de Moda, Personal

Stylist e Consultora de Imagem



