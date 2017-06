Moda & Estilo – Como multiplicar o guarda roupa

Quanto maior a quantidade de peças dentro de um guarda roupa, mais fácil será de se perder e muitas vezes até achar que não se tem o que vestir, o que é comum entre nós, mulheres. É importante que cada compra seja consciente, avaliando o que já tem no armário com o que você está levando e que tenham combinações entre si.



Acessórios são palavras-chave na hora de mudar o visual, usando praticamente as mesmas peças. Basta jogar alguns acessórios para multiplicar os seus looks.

Alguns exemplos



Colares: De vários tamanhos, materiais e cores; Lenços de vários tecidos, texturas e tamanhos, usados de diferentes maneiras – sob o ombro, estilo cachecol, como colar, em dias frios ou mesmo no verão; Pulseiras vistosas e brincos; Prendedores de cabelo (arcos, presilhas, grampos, elásticos e fivelas); Bolsas, cintos e sapatos.



Geralmente as peças que ficam próximas ao rosto se destacam mais, como os lenços e colares, mas sapatos diferentes são interessantes. Um erro comum é achar que é preciso combinar bolsa, cinto e sapato. O legal na moda é descombinar combinando. É misturar texturas; o liso com o brilhante (verniz), ou com o crespo (peles). As peças até podem ser da mesma cor, porém, não do mesmo tom.



Escolher a roupa nossa de cada dia é realmente um exercício a cada manhã. Algumas pessoas são mais práticas, outras nem tanto. Um ponto que deve ser avaliado ao pensar na composição é a mensagem que cada uma quer passar com aquela aparência.



Quando você se sente bem, essa sua sensação transparece nitidamente; você projeta uma imagem de autoconfiança e se movimenta de outra forma; toda a sua linguagem não verbal é muito mais positiva. O resultado disso é que suas chances de obter sucesso no que faz são muito maiores! Afinal, você se sente segura com sua imagem.



Até o próximo encontro, onde darei dicas de como camuflar seus pontos negativos e valorizar os positivos.

Até lá… Abraço!



Saionara Dias Teixeira