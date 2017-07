Moda & Estilo – Detalhes que fazem a diferença – Saionara Dias Teixeira

Se você tem…

OMBROS CAÍDOS: use coletes, linhas horizontais, decotes quadrados, marinheiro ou arredondados. Mangas bufantes, pregas e cores claras. Evite: blusas com mangas muito justas.

OMBROS GRANDES: use cinturas marcadas e cortes acinturados, alças largas, decote de regata, mangas raglã, cava no lugar. Evite: Decote frente-única, ombro-a-ombro, tomara-que-caia e gargantilhas.

BUSTO VOLUMOSO: use sutiã bem estruturado, malhas e camisas soltas, decotes em V ou U, longe do pescoço. Alças largas. Evite: Peças justas e com zíper, drapeados, pregas e decote fechado.

BUSTO PEQUENO: use sutiã com armação e/ou enchimento, peças drapeadas, tomara-que-caia e estampas nessa área. Evite: Tops colados ao corpo.

BARRIGA VOLUMOSA: use ombros e quadris em destaque, recortes princesa, cintos finos e escuros, vestidos ou batas com corte império. Evite: Blusas que termine na cintura, camisas pra dentro do cós, tecidos colantes, jeans slim e detalhes com cores ou estampas.

QUADRIS GRANDES: use bainhas abaixo dos quadris, calças retas e em cores escuras, túnicas, saias mais longas. Evite: cintura baixa, calça cargo, corsário, calças justas, cintura marcada e drapeados na altura dos quadris.

QUADRIS PEQUENOS: use cintura mais baixa, cintos soltos no quadril, saias evasês ou rodadas, pantalonas e cores claras. Evite: saias ou calças muito justas e com a blusa por dentro do cós. Vestidos colados ao corpo.

PERNAS CURTAS: use linhas verticais, calças retas ou justas, comprimentos curtos, salto alto, plataformas delicadas. Evite: cintura baixa, calças ou bermudas com volume.

Continua no próximo encontro, onde estarei falando também sobre ELEGÂNCIA! Até lá… Abraço!

Saionara Dias Teixeira