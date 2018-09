Fazia tempo que não vivenciávamos um inverno tão típico como o desse ano aqui no Sul, com dias frios por tantos dias! E a previsão não é muito animadora, pois segundo ela, o frio ainda segue… E o que nos assusta não é só a sensação térmica abaixo de zero, mas também a variação de temperatura na mesma semana ou até no mesmo dia.

Vamos muito próximo do zero a muito próximo dos trinta graus. Haja organismo, garganta e pulmão que agüente! E, dentro da Moda, haja sabedoria para estar bem agasalhado e ao mesmo tempo – para os que gostam – também bem vestido!

Uma opção essencial e já falada aqui, mas pouco usada são as luvas, os xales, as pashiminas e seus similares. Pois peito, pescoço e extremidades bem protegidos, já é meio caminho andado pra sobreviver ao frio, e as variações de temperatura a que estamos submetidos pela natureza e pela tecnologia. Pois saímos na rua com frio intenso e entramos em nosso carro, escritório ou residência com temperaturas elevadas. Esses acessórios nos salvam e facilitam a função do tira e põe. O xale, por exemplo, tem ainda a função de disfarçar volumes, a mais ou a menos, além de serem elegantes e lindos.

Escolha tons contrastantes com sua roupa, ilumine-se. Se gosta do preto, não abuse dele, mesmo sendo uma cor associada ao inverno, e que claro, sempre é uma boa solução, mas não é a única. Ou então, quebre a sua sobriedade, tente variar. A maciez das boas lãs, os couros ecológicos ou verdadeiros, as peles, como complementos em golas ou punhos, os casacos, fakes ou não, deixam a veste um verdadeiro luxo.

Temos muitas opções nas roupas de inverno. Mas nessa época, em que já usamos praticamente tudo o que temos no nosso guarda roupa de frio, e a hora de reinventarmos nossas vestes, usando esses acessórios coloridos com nossas peças já não tão pesadas e grossas, pois eles aquecem esse frio de agora que insiste em não nos deixar!

Setembro está chegando… E com ele, os lançamentos! No próximo encontro, tem novidades, aqui! Até lá… Abraço!

Saionara Dias Teixeira

Designer de Moda, Personal

Stylist e Consultora de Imagem