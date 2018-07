Mesmo antes do inverno ter começado, o frio já tinha dado seu ar da graça! Esses dias gelados nos inspiram, muitas vezes, a fazer produções mais elegantes e cheias de charme! Aqui no interior do nosso estado existem inúmeras confecções ligadas a tendências de moda que chegam até nós em modelitos que além de quentinhos, são chiques e glamourosos. As opções são muitas, escolha o seu!



O frio que estamos vivenciando, provoca uma imensa nostalgia, e vem aquele desejo de estarmos aquecidas! E, Por que não, lindas? Afinal, somos mulheres, somos vaidosas, e queremos estar sempre bem! As cores do inverno, geralmente neutras – como o preto, o marinho , o cinza – são lindas! Mas tenha cuidado com essas cores, elas as vezes podem parecer tristes…

Inspire-se! Busque uma cor a mais no vestir. Procure sempre dar uma iluminada, use a imaginação, seu bom gosto… Dê um toque com o vermelho, o violeta, o rosa forte, o verde, o azul! Ouse… As cores são como flores: Enfeitam e irradiam luz! Use-as em acessórios, como o cinto, cachecol, luva, bolsa, sapato ou bota. Eles, com certeza podem trazer um pouco mais de vida no seu visual… Aposte!



Os tecidos também são muito importantes nessa estação do frio. Cuide de suas escolhas… As malhas são versáteis, gostosas de usar e ultimamente as confecções tem investido muito nesse setor. Elas estão cada vez mais lindas! Elas vão do chique ao esportivo e são um verdadeiro coringa, pois sempre vestem bem, mantendo alguns cuidados: como ela é mais aderente ao corpo, fique atenta ao tamanho e modelos. Procure não marcar aquilo que não está favorável em você, e explore o que quer evidenciar. Respeite seu corpo, sua idade, seu ambiente.



O artesanato proveniente de teares e que nessa época surge em forma de mantas, chales e cachecóis também é outro elemento de destaque no frio! Suas texturas, combinações de cores, misturas de diferentes fios, o rústico e o delicado, podem produzir efeitos belíssimos! Verdadeiras esculturas que enfeitam e aquecem. Pequenos detalhes que amenizam o frio, trazem elegância e nos deixam mais felizes!



Até o próximo encontro… Abraço!

Saionara Dias Teixeira

Designer de Moda, Personal

Stylist e Consultora de Imagem