Moda & Estilo – Estilo beira mar – Saionara Teixeira

Apesar de praia remeter a conforto e praticidade, a mulher gaúcha (considerada a mais vaidosa), não abre mão do estilo a beira mar. As tendências de moda anunciadas para o verão 2017/2018, tem marcado presença. A novidade desse ano são os bodies, que invadiram as areias com a proposta de estender seu uso ao pós praia e até mesmo ao dia a dia, combinados a saias, shorts e pantalonas. Os maiôs aparecem com recortes e decotes profundos, em padronagens cheias de estilo, que variam entre estampas de flores, peixes e flamingos.

Outra estampa que ganha força no verão 2018 é a de folhagens! Ela tem tudo a ver com a estação e é vista em peças que vão desde saídas de praias a looks urbanos, como o macacão (que segue em alta, agora na versão pantacourt) e também em blusas de mangas amplas.

E O QUE VEM POR AÍ…

Algumas dicas das novidades que prometem bombar na próxima temporada

– A cor do ano já foi decretada! O VIOLETA vai predominar. Na moda, vai dividir espaço com o vermelho.

– PAETÊS é uma forte tendência! Fosco, brilhoso ou multicolorido, ele é uma aposta certa.

– O XADREZ pretende ser o preferido da próxima estação, com destaque para a padronagem príncipe de Gales.

– O STRASS promete emprestar muito brilho aos acessórios, como brincos e chockers na próxima temporada.

– O EFEITO PLASTIFICADO tem tudo para explodir nos próximos meses; ele vai aparecer em calças, capas, jaquetas e calçados.

Sempre é bom lembrar que o seu estilo é mais importante que qualquer tendência!

Até o próximo encontro… abraço!

Saionara Teixeira