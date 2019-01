Independente de sua profissão, se você é um empreendedor, celebridade, executivo , prestador de serviços ou vendedor de produtos, precisa entender que você é a sua principal marca. E a marca pessoal precisa ser pensada e construída, de maneira certa e inteligente, da mesma forma como você se preocupa com a fachada e logomarca de sua empresa.



A imagem/marca pessoal é a forma como você é lembrado pelos outros, o seu cartão de visitas, o que determina empatia ou repulsa!



O que deseja que as pessoas associem a você quando elas pensam seu nome? Sua comunicação não verbal, (imagem/comportamento) é convincente? Suas principais qualidades estão associadas à sua imagem? Não há nada mais transformador na vida de uma pessoa do que a autoestima e o autoconhecimento. Aprender a vestir-se de si mesmo e apresentar ao mundo quem de fato você é, se sentindo seguro, é o caminho!



Além da concepção da imagem, são completamente absorvidas pelos outros a confiança e a credibilidade que você passa. E a nossa imagem tem o poder de abrir e fechar portas com a mesma facilidade.



Quando me refiro a imagem, ela começa sim, pelas roupas! É claro que não só por elas que é composta a nossa boa imagem, seus gestos e atitudes também são fundamentais! As vestes são o primeiro passo para nos sentirmos bem, satisfeitos. Seja inteligente… Facilite a vida, pois pra ser bom não basta ser bom, tem que parecer bom.



Ano novo, vida nova… Bem vindo, 2019! Que possamos nesse ano realizar nossos planos e aspirações, atingir nossas metas, e acima de tudo, buscar sempre uma maneira de ser feliz!



Na moda, é a hora de começarmos a garimpar nas liquidações, elas estão aí… A dica é a de sempre: investir nos básicos, nas cores neutras, eles nos acompanham sempre, ainda mais se forem de boa qualidade! No próximo encontro trarei algumas pinceladas do que será tendência na próxima estação. Até lá… Abraço!

Saionara Dias Teixeira

Designer de Moda, Personal

Stylist e Consultora de Imagem